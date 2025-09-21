中村敬斗と関根大輝が所属するスタッド・ドゥ・ランスは、９月20日に開催されたリーグ・ドゥ（２部）の第６節で、昇格を争うライバルのサンテティエンヌと対戦。２−３で敗れた。この一戦で、ついに今シーズン初出場を飾ったのが中村だ。「体調不良」を理由に約２か月間にわたってチームを離脱していたが、実際は移籍を志願したものの、クラブが断固として認めず、合流していなかったというのは周知の事実だ。コンディション