心電図検査の見極め方などを学ぶ救急隊員向けの講習会が21日、長崎市で開かれました。 講習会は心臓病の患者のスムーズな搬送や治療につなげようと、長崎大学病院高度救命救急センターが開き、救急隊員11人が参加しました。 （長崎市消防局 谷川泰一さん） 「心電図を見ることによって、どのような処置が最適かわかるので今回の研修を役立てていきたい」 参加者は心電図の波形の見極め方を学んだほか、救急搬送を