義母が毎回持参する色があせたニットや古びたスカート等のお下がり服に毎回頭を悩ませているとご近所の人から衝撃な事実を聞かされて！？ 今回は筆者の知人から聞いた背筋が凍る衝撃エピソードをご紹介します。 衝撃！ 背筋が凍る洋服！！ お下がりの真相！！ まさか「ゴミ捨て場から拾っていた」とは衝撃ですし受け取る側も困ってしまいますがそれだけ義母は、使える物は大切にしたかったのかもしれません