タレントの指原莉乃（32）がプロデュースする女性アイドルグループ「≠ME（ノットイコールミー）」が21日、千葉県・ららアリーナ東京ベイで全国ツアーの追加公演を行った。アンコールで、11月20日深夜より日本テレビにて地上波冠バラエティー番組が送されることを発表し、割れんばかりの歓声が起こった。キー局で同グループ単独の冠番組が放送されるのは初めて。リーダーの蟹沢萌子（25）は「私たちもバラエティ力を鍛えていき