◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)男子200mで金メダルを獲得し、この種目でウサイン・ボルトさんに並ぶ4連覇を達成した、アメリカのノア・ライルズ選手。日本のアニメが大好きで、今回の世界選手権で東京に来るのを楽しみにしていたといいます。レース後には、「4連覇は大きな意味を持つ。前回東京に来た時は（2021年東京五輪）無観客で、当時は歓声を力にすることができなかった」とコメント。今回の決勝では、人気