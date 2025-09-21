◇プロ野球セ・リーグ DeNA-広島(21日、横浜スタジアム)横浜スタジアムで行われているDeNA対広島の一戦は、5回を終えて雨天中断となっています。この日は試合序盤からDeNA打線が躍動。対する広島の先発・常廣羽也斗投手の前に2回、連打や死球などで1アウト満塁の好機をつかむと、2本のタイムリーなどで4点を先取します。さらに3回にも石上泰輝選手に第2号2ランが生まれるなど3点を追加。5回に広島の代打・秋山翔吾選手のタイムリー