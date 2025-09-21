?ラブコール?は実らず…。大相撲秋場所８日目（２１日、東京・両国国技館）、幕内若元春（３１＝荒汐）が関脇霧島（音羽山）を寄り切って６勝目（２敗）。取組後の支度部屋で「体は動いているし、自分の相撲はちょこちょこできている。後半も一日、一日ベストの相撲を目指して頑張る」と言葉に力を込めた。若元春はＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう」の過去の放送回で、関取役として幕内錦木（伊勢ノ海）、十両遠藤（追手風）と出演。