「グラビア界の大本命」との呼び声高いグラビアアイドル・女優の福井梨莉華（20）が10月29日に発売する1st写真集のタイトルが「あいの道しるべ」（講談社）に決定。このほど、表紙カットが解禁された。 【写真】なんちゅうプロポーション!!急成長の20歳にドキッ 表紙に選ばれたのは、インドネシア・バリ島南海岸のメラスティビーチで撮影したカット。透き通った海と真っ白な砂浜から「隠れた宝石」と呼ばれる場