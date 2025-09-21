食楽web JR東京駅八重洲北口改札を出てすぐ、手土産とお土産が揃う人気商業施設・東京ギフトパレットでは、秋を代表する味覚“さつまいもと栗”が主役の新作＆人気スイーツの販売をスタート。 秋の東京駅でしか出会うことができない季節感あふれるギフトや、毎日頑張る自分や家族へのご褒美スイーツにも最適となりそうな魅力たっぷりの逸品が多数ラインナップされています。 今回はその中から、編集部