ユーチューバー・エミリン（31）が21日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。ユーチューバー・ヒカル（34）とのコラボ動画で、異例の“カット”をお願いされた部分を明かす場面があった。ヒカルは14日にアップしたYouTube動画で、妻で実業家・進撃のノアと登場し「僕たちはオープンマリッジとして生きていきます。簡単に言うと、浮気OKになりました!」と発言し、物議をかもしている。この話題になると、エミリンは「私は“