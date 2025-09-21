■東京2025世界陸上競技選手権大会（21日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手女子800m決勝はパリオリンピック™のケニアのL.オディラ（26）が42年ぶりに大会記録を更新する1分54秒62をマークし大会初制覇。800mでは男子でもE.ワニョンイ（21）が優勝し、男女揃ってケニア勢が制した。 レースはパリオリンピック™金メダリストのK.ホジキンソン（23、イギリス）と