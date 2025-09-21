◆大相撲▽秋場所８日目（２１日、東京・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）は、圧巻の横綱相撲で７勝目を挙げた。立ち合いで東前頭４枚目・平戸海（境川）得意の左前まわしを許したが、構わず前に出て豪快に押し出し。「落ち着いて、やることができた。一番一番しっかり集中できている」と振り返った。この日は地元・石川で発生した奥能登豪雨から１年。「今日勝てたことで良い報告ができた。地元の皆様に応援していただ