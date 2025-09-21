元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーがイメチェンを報告した。２１日にインスタグラムで「髪色暗くしました（またすぐ抜けて明るくなっちゃうけど笑）」と報告し、髪を暗くしたイメチェン姿を披露。ボディラインがあらわになった鮮やかなブルーのトップスにデニムを合わせた私服姿で「だんだん涼しくなってきてしあわせ〜秋ですねっ」と続け、「＃私服＃ヴィンテージ＃デニム」のハッシュタグを付けた。この投稿にフ