◆世界陸上最終日（２１日、国立競技場）女子走り高跳びの競技中に寝袋で眠る姿が見られたことから、ディズニー映画の登場人物にちなみ「眠れる森の美女」と呼ばれるようになったマフチフ（ウクライナ）が愛用しているシュラフ（寝袋）は、オーストラリアのアウトドア商品メーカー「ＳＥＡＴＯＳＵＭＭＩＴ」のものとみられる。軽量ながら保温性も高く、スタイリッシュであることから登山での愛用者が多い。同社のホー