男子で2位に入った赤崎暁＝ベルリン（ロイター＝共同）【ベルリン共同】ベルリン・マラソンは21日、ベルリンで行われ、男子でパリ五輪6位の赤崎暁が自己新記録の2時間6分15秒で2位に入った。日本陸連が定める条件を満たし、2028年ロサンゼルス五輪の代表選考会「グランドチャンピオンシップ」（27年秋）の出場権を得た。女子の前田穂南は2時間24分36秒で9位だった。男子はセバスチャン・サウェ（ケニア）が2時間2分16秒、女子