【モデルプレス＝2025/09/21】モデルのすみれが21日、自身のInstagramを更新。ゴルフウェア姿を披露した。【写真】すみれ、抜群スタイル輝くミニスカ姿◆すみれ、ゴルフウェア姿披露「最近もゴルフにどハマり中」とゴルフへの熱中ぶりを明かしたすみれ。横浜カントリークラブでのプレー中の様子で、ポロシャツとミニ丈のプリーツスカートを合わせたゴルフウェア姿で美しい脚のラインを披露している。この投稿に、ファンからは「ス