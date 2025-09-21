２０日、イベント会場で輸送機「運２０」の飛行シミュレーターを見学する来場者。（長春＝新華社記者／許暢）【新華社長春9月21日】中国吉林省長春市で19〜23日、中国空軍航空開放イベントと長春航空ショーが開かれている。展示飛行、装備展示、インタラクティブ体験などの形式で空軍の歴史と現代化建設の新たな成果を全面的に紹介している。２０日、長春市の藍天公園で展示飛行を見る来場者。（長春＝新華社記者／許暢）２０日