21日放送のフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン』（後7：00）では、2回目となる「女子300m走サバイバルレンチャン」を開催。第3レースでは、本命のひとりと見られていた井上咲楽が大号泣する事態に見舞われた。【写真】「おくるみに包まれた赤ちゃんみたい」100キロレース翌日の写真を公開した井上咲楽陸上競技での実力は折り紙付きの井上だが、まさかの第3レースで敗退。結果が受け入れられず、カメラにその姿を見