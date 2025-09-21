日本ハム７―２ロッテ（パ・リーグ＝２１日）――日本ハムが大勝。一回に水谷の２ランで先行し、三回に郡司の２ランなどで３点追加。六回に２者連続の押し出し四球で突き放した。ロッテは先発の小島が崩れた。◇オリックス２―１ソフトバンク（パ・リーグ＝２１日）――オリックスがソフトバンク戦で今季初の連勝。二回に頓宮のソロで先制。五回にも紅林のソロで加点して継投で逃げ切った。ソフトバンクは再三の逸機が響いた。