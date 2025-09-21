現地時間9月20日、スペインのマドリード動物園で、同園で飼育されている中国生まれのジャイアントパンダ「金喜（ジンシー）」と「茱萸（ジューユー）」の5歳の誕生日を祝うイベントが開催されました。2頭は多くの来園客に祝われました。2頭は2024年4月に中国・成都から旅立ち、同年5月にマドリード動物園で公開されました。オスの金喜は2020年9月1日生まれ、メスの茱萸は2020年10月25日生まれで、誕生日が近いことから、2頭を合わ