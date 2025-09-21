県内外の合気道団体が迫力ある演武を披露する大会が高崎市で開かれました。 この合気道演武会は、高崎や前橋など県内５カ所で活動する上毛合気会が日頃の成果を発表する場として毎年開いているものです。古武道の魅力を広めるため、県内外の合気道団体の協力を得て実施していて、今年は、未就学児から大人まで約２５０人が参加しました。 合気道は攻撃を仕掛けるのではなく相手の力を受け止めて制するのが特徴で、日ごろの練習で