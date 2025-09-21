プロ野球のパリーグ楽天に所属する関学大附属出身の岡島豪郎選手が今シーズン限りで現役を引退することが関係者の話で分かりました。 現在３６歳の岡島選手は、関東学園大学附属高校から白鷗大学を経て２０１２年にドラフト４位で入団しました。プロ１４年目の今シーズンは、これまで１軍での出場はありませんでした。 キャッチャーとして入団した岡島選手ですが、２年目の２０１３年からは、外野