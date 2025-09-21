５０歳以上を対象にした運転実技の講習会が前橋市で開かれ、安全運転について学びました。 この講習会は様々な走行体験を通して運転の癖などを知ってもらおうと、ＪＡＦ＝日本自動車連盟群馬支部が毎年開いているものです。 ２１日は、５０歳以上のベテランドライバー１２人がマイカーで参加し、見通しの悪い交差点での通過方法などを学びました。そして、一時停止線の手前で３回止まってから道路に出る「多段階停止