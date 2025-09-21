１２歳以下の８人制のサッカー大会ミルクカップが２１日に開幕し、県内各地で熱戦が繰り広げられました。 今年で４９回目を迎えたミルクカップＧＴＶＵー１２サッカー大会には１３４チームが参加しました。１回戦は３チームごとの総当たりで行われ、１位のチームが２回戦に進出します。 ７月に行われた小学生総体の上位チームはシードで登場。ファナティコスや美久里ＦＣなどの