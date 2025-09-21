野球のベース プロ野球のＢＣリーグ、リーグ優勝を懸けたチャンピオンシップの第４戦が２１日に神奈川県で行われ、群馬ダイヤモンドペガサスは神奈川フューチャードリームスと対戦しました。 １勝２敗と後がないペガサス。１対１の同点で迎えた３回表、ランナー２塁のチャンスに４番大上。ライトへのタイムリーツーベース２対１と勝ち越します。８回表にも６