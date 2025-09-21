諫早市のいさはやアエル中央商店街で21日、幅広い世代が楽しめるマルシェが開かれました。 好きなパーツを組み合わせてオリジナルの雑貨を作るワークショップに こだわりのアクセサリーの販売も。 ルノンマルシェには“3世代で遊べるマルシェ”をテーマに、約30店舗が出店しました。 (諫早市から) 「少し難しい。楽しい」 (雲仙市から) 「アクセサリー大好き。初めて目にしたから素敵と思っ