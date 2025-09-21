野球解説者の武田一浩氏（60）が、自身のYouTube「武田一浩チャンネル」を更新。ドジャースのレジェンド左腕クライトン・カーショー投手（37）の現役引退を惜しんだ。ドジャース一筋で通算453試合に登板。222勝96敗、防御率2・54、3045奪三振。サイ・ヤング賞3度。2011年シーズンには21勝を挙げた。なかでも武田氏を唸らせたのは“負け数”だった。「やめるまでに100敗しないんだから。それがすごい」と負け試合の少なさを