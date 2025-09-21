テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃんが21日、自身のインスタグラムを更新。メジャーデビュー20周年に対するファンからのメッセージに感謝を伝えた。【写真】個性的な衣装も可愛い！”絆”を感じる瞬間を明かしたPerfumeの撮りおろしショット！Perfume（あ〜ちゃん、かしゆか、のっち)は同日、公式サイトで2025年をもってコールドスリープ（活動休止）することを発表しており、発表後、初めてインスタグラムを更新した。