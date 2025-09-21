子どもらとともに清掃活動に参加した横浜ＤｅＮＡのＯＢ・荒波翔氏（左から３人目）＝横浜市中区横浜ＤｅＮＡとセ・リーグのタイトルパートナーを務める国内発電大手ＪＥＲＡ（ジェラ）は２１日、横浜市中区の横浜スタジアム周辺で、社会貢献活動の一環として清掃活動を行い、家族連れなど約９０人が参加した。活動には球団ＯＢの川村丈夫氏と荒波翔氏も参加。川村氏は「子どもたちがちょっとしたゲーム感覚で走って取りにいっ