フジテレビ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(10月1日スタート、毎週水曜22:00〜)の第1話完成披露試写会が21日、都内の映画館で行われた。主演の菅田将暉や脚本の三谷幸喜氏は、今作にかけるフジテレビの本気を語った。(左から)菅田将暉、三谷幸喜氏○はにかみながら「ただいま」このドラマは、経済の安定成長期からバブル経済期への移行期にあたる1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇。フジテレビの