20thCenturyの長野博（52）と井ノ原快彦（49）が、ユニット「ながのーず」として「イナズマロックフェス2025」に出演し、2年連続で会場を沸かせた。昨年の同フェス出演を機に結成し、話題を呼んだ「ながのーず」が、今年はさらに進化したステージを披露した。1曲目は王道ポップチューン「Honey」でスタート。続いてファンキーでグルーヴ感のあるサウンドに、長野へのリスペクトと愛情をユーモアたっぷりに詰め込んだ歌詞が特徴