第１００回東大阪市民親睦ソフトボール大会（読売センター瓢箪山協賛）一般の部の準決勝と決勝が２１日、大阪・東大阪市立縄手中学校グラウンドで行われた。決勝はＫ−Ｕｎｉｔｅｄが２０ー０で石切連合を下し、初優勝。準決勝では連覇を狙った縄手南に完勝し、勢いそのまま決勝では初回だけで１７点を奪い、圧倒した。１９７５年から始まり５０年。春と秋の開催を重ね、Ｋ−Ｕｎｉｔｅｄが１００代目王者に輝いた。止まらなか