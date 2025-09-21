21日放送のフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン』（後7：00）では、2回目となる「女子300m走サバイバルレンチャン」を開催。同企画で一躍ブレイクを果たしたプロレスラーの上谷沙弥と、今回初出場のK-1 WORLD GP女子アトム級王者・松谷綺の“舌戦”に注目が集まっている。【写真】さわやかな笑顔！K-1ファイター松谷綺上谷は、今大会でのライバルについて「格闘技、K-1の松谷。顔もかわいくて、筋肉もあって。格闘技