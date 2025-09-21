中山で行われたオールカマー・G?。リーディング1位戸崎圭太騎手に導かれたレガレイラが、去年の有馬記念以来となる復活の重賞3勝目。天皇賞（秋）への優先出走権を手にした。また2着に兄ドゥラドーレスが入線し、JRA平地重賞初の兄妹ワンツー決着となった。一方、阪神で行われた神戸新聞杯・G?を制したのは2番人気エリキング。ショウヘイやジョバンニといった強敵を豪快に差し切り、菊花賞への優先出走権を勝ち取った。鞍上の川田