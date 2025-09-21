大分トリニータ サッカーJ2の大分トリニータは20日夜、ホームでレノファ山口FCに勝利しました。リーグ戦での白星は13試合ぶりです。 勝利から遠のき、残留争いを繰り広げることとなったトリニータ。20日夜、ホームで対戦したのは順位が1つ下でJ3自動降格圏18位の山口です。 試合が動いたのは前半11分でした。相手のファウルでPKを獲得すると、蹴るのはグレイソン。豪快な一撃で