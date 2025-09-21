熊本市にある藤崎八旛宮の例大祭は21日、祭りの目玉となる「神幸行列」が行われました。 藤崎八旛宮では朝早くから多くの人が集まる中、神幸行列の「朝随兵」が出発しました。 ことしの飾馬の奉納には59団体1万1600人が参加。勢子たちがラッパや太鼓を響かせながら、街を練り歩きました。 威勢の良い掛け声の中、馬追いが披露され、見物に来た人たちはその迫力に見入っていました。