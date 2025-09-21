北海道・釧路警察署は2025年9月21日、傷害の疑いで、釧路市に住む高校生(17)と漁師(17)の少年2人を逮捕しました。逮捕された少年2人は2025年8月17日午前2時ごろ、釧路市阿寒町雄別の路上で、帯広市に住む無職の男性(17)の顔を拳で複数回殴ったり蹴ったりして、けがをさせた疑いが持たれています。少年2人と被害にあった男性に面識はなく、男性は両側の頬骨を折る重傷を負いました。警察によりますと、男性は帯広の計20人ほどのグル