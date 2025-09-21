お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の富澤たけし(51)と狩野英孝（43）が21日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）に出演。「絶対に食べる駄菓子」を明かした。この日は東京・門前仲町を散策。駄菓子屋で「絶対買うものは何？」と聞かれた富澤は「モロッコフルーツヨーグル」（サンヨー製菓）を選択。1961年に「モロッコヨーグル」として発売された菓子で「何かわからないんだよね。でもうまいんだよね」と語った。