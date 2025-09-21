プロバスケットボールB2リーグの熊本ヴォルターズが20日、ファンクラブ会員などを招いた決起集会ティップオフパーティを開き、今シーズンの優勝を誓いました。 ティップオフパーティにはスポンサーや自治体、ファンクラブ会員などおよそ250人が集まり、選手と一緒に写真を撮るなど、交流しました。また今シーズンのスローガンは「ヤルヴォー!」に決まり、遠山ヘッ