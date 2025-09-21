◇阪神大学野球秋季リーグ第3節2回戦天理大6―0大阪電通大（2025年9月21日ほっともっとスタジアム神戸）阪神大学野球の秋季リーグ第3節2回戦が21日に行われ、天理大が開幕6連勝として単独首位を守った。打線が7安打で6得点で効率よく加点。三幣（みぬさ）寛志監督は「打線が練習の成果を発揮してくれている」と評価した。プロ志望届を提出した横手投げ右腕の長尾渉佑（じょう＝4年）は、6回から2番手で救援。6回に2安