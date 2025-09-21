山陽オートの特別ＧＩ「共同通信社杯プレミアムカップ」は２１日、３日目を開催した。森且行（５１＝川口）は４Ｒ、精彩を欠き７着。「何かがおかしい。全然コーナーで曲がらない」と立て直しができず、もどかしい様子を見せる。「キャブの部品を替えた。エンジン的に変化が出たけど、今節の車の症状は変わらない。フロントが逃げたし、フレームが良くないのか…」。操作性の問題が解消しないことに苦悩しているようだ。レー