大相撲秋場所８日目（２１日、東京・両国国技館）、新小結安青錦（２１＝安治川）が幕内玉鷲（４０＝玉鷲）を力強く寄り切って６勝目（２敗）を挙げた。大ベテランとの対戦には「あの年でやれるのはすごいと思います。自分も負けないように」と相手をリスペクト。中日を終えて２敗には「気にしていない。全勝だったら気になるかもしれないけど。やることは変わりない。今まで通りやる」と気持ちを引き締めた。高田川審判部長