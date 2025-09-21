河井克行元法相が２１日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会ＮＰ」に出演。候補者が出そろった自民党総裁選（２２日告示、１０日４日投開票）についてコメントした。自民党総裁には誰がいいか？と聞かれた河井氏は、自身が参院選を巡る大規模買収事件で有罪判決を受けたことを踏まえ、「今の私の立場で『この人がいい』と言うと、傷をつけてしまう。ちょっと名前を言うのは控えたいんですけど」とちゅうちょした。それで