俳優の菅田将暉、二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波が21日、都内で開催されたドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系／毎週水曜22時）完成披露試写会に出席。菅田は大河ドラマ『鎌倉殿の13人』以来2度目のタッグとなる三谷の脚本の魅力を語り、主題歌を務めるYOASOBIのボーカル・幾田りらの差し入れエピソードも明かした。【写真】菅田将暉、二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波ら豪華キャスト