メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市港区の伊勢湾岸道で21日、車5台が衝突した事故で、最後尾のトラックの運転手が「前をぼんやり見ていた」と話していることがわかりました。 この事故は21日午前10時ごろ、伊勢湾岸道下りの名港中央大橋で、乗用車4台とトラック1台のあわせて5台が衝突したものです。 警察によりますと、トラックが渋滞の列に突っ込み、止まっていた普通乗用車に追突し、さらにその前にいた2台の普通