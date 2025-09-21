優勝はケニアのサウェベルリンマラソンが21日、ドイツ・ベルリンで行われ、昨夏のパリ五輪6位の赤崎暁（九電工）が、自己ベストの2時間6分15秒で2位に入った。2時間2分16秒で優勝したサバスティアン・サウェ（ケニア）に離されたものの、海外ビッグレースで健闘した。東京で開催中の世界選手権が最終日を迎えた21日、ドイツ・ベルリンで赤崎が快走した。今年3月の東京マラソンで2時間7分48秒の17位に終わり、世界陸上の切符