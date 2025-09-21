メ～テレ（名古屋テレビ） 秋の全国交通安全運動が始まり、愛知県蒲郡市のボートレース場で交通安全教室がひらかれました。 蒲郡警察署は、きょうから始まった「秋の全国交通安全運動」を広く啓発するため、タレントの白井奈津さんに一日警察署長を委嘱し、市内のボートレース場で交通安全教室を開きました。 教室では、自宅の近くだと油断につながり、事故にあう人が多いことをクイズで学