映画俳優のシガニー・ウィーバー（７５）は、新作映画「エイリアン：アース」が怖すぎて１人では見られないという。１９７９年のシリーズ第１弾から続編３作で主役のエレン・リプリー役を演じていたシガニーだが、新スピンオフ「エイリアン：アース」は夫ジム・シンプソンが一緒でないと見られないと明かしている。 【写真】夫と娘との仲良し３ショット シガニーは「