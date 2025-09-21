今年7月22日に亡くなった歌手で俳優の上條恒彦さんのお別れの会が21日、生まれ故郷の長野県朝日村で開かれ、多くの人が別れを惜しみました。老衰のため85歳で亡くなってから、まもなく2か月。出身地・朝日村で開かれたお別れの会には、親交があった住民などおよそ200人が訪れ、花を手向けました。お別れの会は、上條さんを故郷で偲ぶ機会をつくりたいと、同級生や親族などでつくる実行委員会が企画しました。お別れの会実行委員長