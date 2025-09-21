支援者がX（旧ツイッター）に投稿した市民記者の張展氏の動画（共同）【上海共同】中国の人権問題を扱うサイト「維権網」は21日までに、交流サイト（SNS）で虚偽情報を拡散したとして公共秩序騒乱の罪に問われた元弁護士の市民記者、張展氏（42）に、上海市の裁判所が懲役4年の判決を言い渡したと伝えた。19日付。張氏は、新型コロナウイルスが流行した湖北省武漢の実態などを発信し2020年に逮捕されて実刑判決を受け、昨年5月